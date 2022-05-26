Büyükelçi Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassaballah ile görüştü - Son Dakika
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Büyükelçi Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassaballah ile görüştü

26.05.2022 22:54

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Mounira Hassaballah tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Mounira Hassaballah tarafından kabul edildi.

Görüşmeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Encemine Koordinatörü Vedat Baş ve Türk Hava Yolları (THY) Encemine Sorumlusu Mustafa Necati Özdemir ile Çad Turizm ve El Sanatları Bakanlığının ilgili birimlerinden yetkililer de katıldı.

Toplantıda Türkiye ile Çad arasındaki turizm alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Büyükelçi Kemal Kaygısız, Türkiye'nin Çad ile ikili ilişkilerinin çok iyi seyrettiğini, Türk Hava Yolları, Maarif Vakfı ve TİKA gibi kurumların Çad'da aktif olduğunu ve bu ülkeye önemli katkılar sağladığını belirterek, turizm alanındaki iş birliğinin de aynı anlayışla geliştirilmesinde yarar gördüğünü kaydetti.

Bakan Hassaballah, Türkiye'nin turizm alanında güçlü bir bilgi birikimine sahip olduğunu, Çad olarak Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassaballah ile görüştü
Büyükelçi Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassaballah ile görüştü
Büyükelçi Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassaballah ile görüştü
Büyükelçi Kaygısız, Çad Turizm ve El Sanatları Bakanı Hassaballah ile görüştü

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Kaynak: AA

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