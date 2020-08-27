Büyükelçi Kiondo'dan Tanzanya'ya yatırım daveti - Son Dakika

Büyükelçi Kiondo'dan Tanzanya'ya yatırım daveti

Tanzanya hakkında bilgi vermek, var olan ticari ilişkileri değerlendirmek, yeni iş birlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını anlatmak adına Samsun'a gelen Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Samsunlu iş adamlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Kiondo'dan Tanzanya'ya yatırım daveti, System.String[]

Tanzanya hakkında bilgi vermek, var olan ticari ilişkileri değerlendirmek, yeni iş birlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını anlatmak adına Samsun'a gelen Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, Samsunlu iş adamlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Tanzanya hakkında bilgi vermek, var olan ticari ilişkileri değerlendirmek, yeni iş birlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını anlatmak adına Samsun'a gelen Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, beraberinde Finansal Ataşe Stella Kasomangala ile birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı(TSO) ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi'nin bulunduğu ziyarette, karşılıklı işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Murzioğlu: "İş birliğine hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve işbirliği imkanları hakkında Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo'yu bilgilendirdi. İş birliği için oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, "Samsunumuz gerek sanayi altyapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kenti. Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet alt yapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Biz her türlü işbirliğine hazırız. İnşallah bu ziyaret ilerisi için güzel bir başlangıç olur. Bu konuda da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Amaç ticari ilişkileri geliştirmek"

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tanzanya Büyükelçisi Prof. Elizabeth K. Kiondo, iş adamlarına ülkelerine yatırım çağrısında bulundu. Tanzanya hakkında da bilgiler veren Kiondo, "Bu ziyaretimizin ana amacı, iki ülke ve Samsun arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek. Tanzanya'da bir dizi fırsatlar mevcut. Afrika'da giriş noktası olarak stratejik bir konuma sahip. Bunun yanında, Doğu Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Birliği'ne üye bir ülke. Limanları sayesinde karayla çevrilmiş sekiz ülkeye giriş kapısı. Mevcut alt yapısı çok güçlü bir ülke. Tanzanya'nın nüfusu 55 milyon. İki topluluğa üye olduğu için doğal olarak 650 milyonluk bir pazara da giriş kapısı. Doğal kaynakları olan, ağırlıklı olarak tarım, madencilik sektörü güçlü. Son yıllarda sanayileşmede de önemli adımlar atılıyor. Turizm sektörü ülkemizin gelir kaynağına ciddi bir gelir sağlıyor. Pamuk, kahve çay ürünlerinde ihracatımız mevcut. Ama bu ürünlerin katmadeğerini artırmak için işlenmesi konusunda destekler bekliyoruz" dedi.

"Tanzanya, cazibe merkezi olmaya aday"

Yatırım fırsatları hakkında da açıklamalarda bulunan Elizabeth K. Kiondo, "Ülkemizde inşaat sektöründen tarım sektörüne, üretim sektörüne kadar ciddi fırsatlar var. İhracata dayalı firmalar için üretim alt yapısı hazır özel bölgelerimiz mevcut. Yatırımcılara cazip hale gelmesi için alt yapı çalışmaları da devam ediyor. Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip bir ülke konumundayız. Düşük gelirli ülke statüsünden, orta gelirli ülke statüsüne bu yıl geçiş yaptık. Cazibe merkezi olmaya aday bir ülkeyiz. Tanzanya Yatırım Merkezi, tek merkezden tüm işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kurum. Özellikle Türk ve Samsunlu firmaları da ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl önce ülkemize yapmış olduğu ziyarette bir dizi mutabakat zaptı imzalandı. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

İş adamlarıyla bir araya geldi

Konuşmaların ardından Murzioğlu ve Akyüz, Elizabeth K. Kiondo'ya anı takdiminde bulundu. Büyükelçi Elizabeth K. Kiondo, daha sonra ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapmış olduğu organizasyonla iş adamlarıyla bir araya geldi. - SAMSUN

Tanzanya, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 12:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükelçi Kiondo'dan Tanzanya'ya yatırım daveti - Son Dakika Ekonomi


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