Büyükelçiler Tahran'daki Gösteri Hasarını İnceledi

İran'ın başkenti Tahran'da görev yapan Büyükelçiler, gösterilerin ardından ortaya çıkan maddi hasarı yerinde inceledi.

İran Devlet Televizyonu'na göre, İran Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla, aralarında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç'ın da yer aldığı 25 ülkenin büyükelçisi gösterilerin ardından ortaya çıkan maddi hasarı yakından inceledi.

Büyükelçiler, göstericiler tarafından tahrip edilen veya ateşe verilen dini mekanlar, otobüsler ve kamu binalarını gezerek İranlı yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran basınında yer alan bilgilere göre protestolar sırasında 314 kamu binası, 399 banka, vatandaşlara ait 704 özel mülk, 419 zincir market şubesi, 253 otobüs durağı, 24 benzin istasyonu, 220 motosiklet, kamuya ait 305 araç, 749 polis aracı, 350 cami, 84 dini mekan ve 89 ilahiyat medresesi tahrip edildi veya ateşe verildi.