Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla video konferansla koronavirüse karşı alınan tedbirleri... - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanıyla video konferans yöntemiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla video konferans yöntemi ile bir araya gelerek hem 16 ilçenin taleplerini dinledi hem de koordinasyonu sağlayarak çalışmaları yürüttü.

Başkanlarla görüş alışverişinde bulunmak ve taleplerini dinlemek için böyle bir toplantı yapmak istediğini belirten Büyükkılıç, akıllı şehirciliğin önemini ve 17 belediyenin uyumla çalışmasını gördüklerini ifade etti.

Sosyal, sağlık ve çevre konuları açısından herkesin üstüne düşeni yaptığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şanslı bir şehirdeyiz. Bu şehir vatanına ve milletine inançla bağlı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ibadet bilen bir şehir. Mevzuata, kural ve yasalara uymayı kendine ilke edinen bir şehir. Bu sürecin kısa sürede geçeceğine inanıyoruz. Kamu ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle bir çalışmaya destek oldukları için bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

İlçe belediye başkanları da uyum içerisinde çalışmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, Büyükşehir Belediyesinin katkılarından dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, 16 ilçe belediye başkanının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy da hazır bulundu.