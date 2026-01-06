Büyükkılıç Kaymakamları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükkılıç Kaymakamları Ziyaret Etti

06.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, üç kaymakamlığı ziyaret ederek personelle buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Melikgazi ve Talas kaymakamlarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a gerçekleştirdiği ziyarette Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve ilçe müdürleri de yer aldı.

Büyükkılıç, kamu hizmetlerinde koordinasyonun önemine dikkati çekerek, birimlerde görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i de ziyaret eden Büyükkılıç, kaymakamlık bünyesindeki hizmet birimlerini gezerek görev yapan personelle bir araya geldi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş'e de ziyaret gerçekleştiren Büyükkılıç, kaymakamlıktaki birimleri gezerek personelle sohbet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükkılıç Kaymakamları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Venezuela’nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Bakan Fidan’dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız Bakan Fidan'dan: Hepimiz aynı gemideyiz, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız
Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste Maduro ve eşi ünlülerin cezaevinde: El Chapo ve Diddy ile aynı adreste

19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satış danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 19:22:48. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükkılıç Kaymakamları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.