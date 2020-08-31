Büyükkılıç, lokomotifin çarpması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bölgede incelemelerde... - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde lokomotifin çarpması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, bir çocuğun da yaralandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Demiryolları'na ait rayların da bulunduğu Örenşehir ve Hamurcu mahalleleri kavşağında incelemelerde bulunan Büyükkılıç, aile ve yöre sakinlerine taziyelerini iletti.

Çok üzgün olduklarını belirten Büyükkılıç, "Sabah demir yolumuzda meydana gelen kaza sonrası bir yavrumuz rahmetli olmuş. Diğer evladımız yaralı. Üzerimize düşeni yapma yolunda gayret göstereceğiz. Beraber bu olayın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılması gereken her çalışmayı takip edeceklerini kaydeden Büyükkılıç, "Sonuçta burada düzenli bir kavşak olursa çalışma yapılırsa kurallara uymak da herkesin boyunun borcu olur. Sorumluluk açısından daha makul yaklaşım olur. Mesele sorumlu aramıyoruz, mesele can kaybı olmasın. Vatandaşımız mağdur olmasın. Bu konuda ne gerekiyorsa beraber takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.