Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla bir araya geldi

07.01.2021 13:49
Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız'da çeşitli açılış ve toplantılara katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız'da çeşitli açılış ve toplantılara katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Kadın ve Gençlik Merkezi içerisine taşınan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı, daha sonra da muhtarlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çocukların bilgiden yoksun kalmamasını istediklerini belirterek, kütüphanenin açılmasına destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Büyükkılıç, kente yapılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine de İl Halk Kütüphanesi'nin yeni binasını yapacaklarını açıkladı.

Mahalle muhtarları ile toplantı yapan Büyükkılıç, ilçede sıfır vakaya rastlandığını öğrendiğini, bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Kendilerine iletilen talepleri ele aldıklarını anlatan Büyükılıç, şunları kaydetti:

"En çok hoşuma giden teknolojiyi kullanma arzuları, bu yönden GSM operatörlerinden ricamız, bölgedeki baz istasyonlarını gözden geçirmeleri, ihtiyaçlara cevap verecek çalışmaları yerinde görüp, katkı sağlamaları önem arz edecektir. Pandemi döneminde yavrularımızın uzaktan eğitim bağlamında bu kaçınılmaz oldu, herkesin sorduğu internet ve baz istasyonları konusudur. Gerekli girişimlerde biz de bulunup, bu çalışmalarda yer alacağız."

İlçe Belediye Başkanı Baki Bayrak'ın çalışmalarını takdir ettiklerin anlatan Büyükkılıç, "Gücünün yetemeyeceği işler olduğunda her zaman yanında yer aldık, yer almaya da devam edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayrak ise ilçenin bütün sorunlarını Büyükkılıç ile paylaştıklarını, Sarız'a her zaman ilgi gösterdiğini kaydetti.

İlçede pandemi sürecinde sıfır vakaya düştüklerini anlatan Bayrak, tedbirler sürerse virüsün biteceğine inandıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Sarız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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