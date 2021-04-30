Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip - Son Dakika

Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip

30.04.2021 12:19
Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması konularını ilçeler bazında ele almaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması konularını ilçeler bazında ele almaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Bünyan, Sarız, Felahiye, Özvatan ve Sarıoğlan belediye başkanları ile ayrı ayrı görüştü.

16 ilçede yapılması planlanan projeler kapsamında ilçe başkanları ile görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkan Özkan Altun, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ve Büyükşehir yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde ilçelerde bu yıl içerisinde yapılması planlanan projeler ile sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, pandemi sürecini hep birlikte atlatma gayretinde olduklarını belirterek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bir Ramazan ayına daha erişmiş olduk. Ramazan ayını pandemi koşullarında yaşamaya, idrak etmeye, onun ruhundan feyzinden istifade etmeye gayret ediyoruz. Tabi ki pandemi sürecinde esnafımızın, çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın bir miktar mağduriyetlerini gidermek adına da gerekli gayretleri fedakarlıkları sürdürüyoruz. Amacımız şehrimizde, ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak, onların elinden tutmak, bu süreci hep beraber atlatmaya gayret etmektir" diye konuştu.

"MAZERET ÜRETMEKSİZİN YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRDİK"

İlçe başkanlarının ziyaretlerinde hem pandemi sürecine özgü değerlendirmeler, hem de devam eden projelerle ilgili 2021 yılında mazeret üretmeksizin yapılacak çalışmaların gözden geçirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz daha önceki günde başlayan çalışmalarımız ile Pınarbaşı'mız, Hacılar'ımız ve İncesu başkanlarımızla görüşmüş, ardından Akkışla'mız, Develi'miz, Yahyalı'mız, Yeşilhisar'ımız ve Tomarza belediye başkanlarımızla bir araya gelmiş idik. Onlarla yaptığımız hem pandemi sürecine özgü değerlendirmeler, hem de devam eden projelerimizle ilgili 2021 yılında mazeret üretmeksizin yapacağımız çalışmaları gözden geçirdik. Çok şükür uyum kültürü içerisinde bu çalışmalarımız sürdürüyoruz. Oraların her türlü sıkıntısına yardımcı olmaya, varsa talepleri, beklentileri onları karşılamaya gayret gösteriyoruz. Bu uyum kültürünün bereketiyle bugün de Bünyan'ımızla başlamak suretiyle, Felahiye, Sarız, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerimizle görüşmek suretiyle taşradaki çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Daha sonraki süreçte de Melikgazi'miz, Kocasinan'ımız ve Talas'ımızla görüşerek 16 ilçemizle bir araya gelmiş olacağız."

Büyükkılıç, 16 ilçe, 1 Büyükşehir ile ağabey, kardeş diyalogu içerisinde 1 buçuk milyon Kayseri'de yaşayan vatandaşlara hizmetleri ulaştırmak, onların konforunu artırmak için gayret ettiklerini söyleyerek, "Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu güzellikleri elimizden almasın. Kadir Gecelerine ve bayramlarına hep birlikte ulaşmayı nasip eylesin. Elbette pandemi sürecinin de kurallarına uyarsak sonuçta kazanan hepimiz oluruz. Bunu da hatırlatmadan geçemiyorum" dedi.

"BAŞKANIMIZ BİZLERDEN ELİNİ HİÇ ÇEKMEDİ"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan da ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Büyükkılıç'a ilçelere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileterek, "Sağ olsun Memduh başkan, bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakayı hızla devam ettiriyor. Bizler şanslı insanlarız, çünkü böyle bir Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ekibi var. Bizlerden elini hiç çekmedi, çekmiyor. Bünyan'a yapılacak yatırımlarda ortak ne yapabiliriz, bunları konuşacağız. Bünyan'a ve tüm ilçelerimize gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı çok değerli, kıymetli başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde ilçe heyetlerinin yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de hazır bulundu.

Büyükkılıç, daha önce Pınarbaşı, Hacılar, İncesu, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza ve Akkışla belediye başkanları ile görüşmüştü. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip
Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip
Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip
Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip

Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan ilçelere yakın takip - Son Dakika


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