"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine, ZEKA destek verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü' projesine, ZEKA destek verecek - Son Dakika

"Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine, ZEKA destek verecek

6 saat önce

Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA), Banaz Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin liralık destek vereceği bildirildi.

Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA), Banaz Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesine 1 milyon 200 bin liralık destek vereceği bildirildi.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlediği bilgilendirme toplantısında, projeyle köyde tıbbi aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılacağını söyledi.

Büyükoturak köyünde aromatik bitkiler yetiştirilmesinin hedeflendiğini aktaran Kaymakam Çağlar, "Yaklaşık 1 milyon 440 bin 900 liralık projeye ZEKA, 1 milyon 200 bin liralık hibe destek sağlayacak. Geriye kalan 240 bin lira ise Uşak İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak. Proje kapsamında Büyükoturak'taki eski belediye binası onarılarak aromatik bitki yağı çıkarma ve işleme merkezi haline getirilecek." dedi.

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Banaz Tarım Müdürlüğünün de iştirakçi olduğu proje çerçevesinde, köyde lavanta başta olmak üzere, çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirilmesine ilişkin eğitimlerin verileceğini, üretilen tıbbi aromatik bitkilerin işlenerek elde edilen nihai ürünün pazarlanacağını aktaran Kaymakam Çağlar, projeyle köyde ekonomik getirisi yüksek yeni iş alanları oluşturulacağını dile getirdi.

Oğuz Alp Çağlar, Büyükoturak, Banaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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