
Büyükşehir Belediye Başkanı'na Yolsuzluk İddianamesi

Büyükşehir Belediye Başkanı\'na Yolsuzluk İddianamesi
26.01.2026 11:00
Antalya'da Muhittin Böcek ve 40 şüpheli hakkında 702 sayfalık rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi hazırlandı.

ANTALYA'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 702 sayfalık iddianamede, 26 suç eylemi yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı degerlerinin aklanması'; eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheliler Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza talep edildi.

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduat ile birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

