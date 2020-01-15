Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçından notlar

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi.

Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurup, İbrahim Erkal şarkılarıyla takımlarını destekledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Şükür kavuşturana dadaşım" pankartıyla sahaya çıktı.

Takımların ilk 11'i

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Karius, Ruiz, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Rebocho, Vida, Caner Erkin ve Diaby 11'i ile çıktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk 11'inde ise Kayacan Erdoğan, Merthan Açıl, Batuhan Artarslan, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Akdağ, Hamroun, Ba, Emre Gültekin, Osman Çelik, Rashad, Oltan Karakullukçu yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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