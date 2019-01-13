Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Antalya
'daki hazırlık kampını tamamlayan mavi-beyazlı ekip, Erzurum'da çalışmalarına devam etti.
Erzurum ekibinde, 1461 Trabzon
ile dün oynanan hazırlık maçı kadrosunda yer alan futbolcular, kulüp binasındaki salonda kuvvet çalışması yaptı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetimde gerçekleştirilen ve yarım saat süren antrenmanda, mavi-beyazlı ekibin yedek kadrosu ise sahada çalıştı.
Öte yandan, Danimarka
'nın Aarhus takımından transfer edilen ve kente gelen Pierre Kanstrup da yedek kadroyla antrenmana katıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:41 Kaynak: AA
Hazırlık Maçında Atiker Konyaspor, İstanbulspor'u Tek Golle Geçti
Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi
Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var