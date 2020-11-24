Büyükşehir Belediyesi Öğretmenler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanı verilişinin 92. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve kentin eğitim tarihine ışık tutacak Öğretmenler Günü Karma Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Eğitim-İş Sendikası ile birlikte düzenlenen törende ise 28 yıllık eğitimci Mustafa Durna'ya Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen karma sergi Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi'nde törenle açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve Eğitimci Mustafa Durna ve katılımcılar sergiyi gezdi.

Eğitim tarihine ışık tutan sergi

24-27 Kasım tarihleri arasında açık kalacak sergide Antalyalı şehit öğretmenlerin fotoğraf ve biyografileri, Aksu Köy Enstitüsü, Antalya Lisesi ve Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplanan eğitimle ilgili materyaller sergileniyor. Antalya'nın eğitim tarihine ışık tutan sergide aralarında 1950'li yıllarda Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından makam aracı olarak kullanılan motosiklet, yoklama defterleri, karneler ve Nutuk'un Osmanlıca yazılmış ilk hali de yer alıyor. Sergi, pandemi önlemleri çerçevesinde 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sergi açılışının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi ile birlikte düzenlenen Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni gerçekleştirildi. Tören öğretmenlerden oluşan Grup Haziran'ın müzik dinletisiyle başladı. Konserin ardından emekli olan öğretmenlere plaketleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün üzerinde durduğu en önemli konulardan birinin eğitim olduğuna dikkat çekti. Gürbüz, "Başöğretmenimiz Atatürk'ün ışığında görevin kutsallığına hakim olup doğu-batı ayrımı yapmaksızın her türlü zorlu koşullarda görev yapan, ülke topraklarını geleceğin teminatı gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız" diyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gürbüz, bu yıl Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'nün sahibi olan 28 yıllık eğitimci Mustafa Durna'yı da tebrik etti.

Durna ödülünü aldı

Konuşmaların ardından Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi olan eğitimci Mustafa Durna ise "Atatürk yolunda olan eğitimciler olarak hepimiz aynı onuru yaşıyoruz. Bu onur ödülünü, nice eğitimciyi yetiştiren hiç sönmeyen eğitim meşalemiz ve yıkılmaz eğitim çınarımız olan ve şu anda Manavgat'ta yaşayan öğretmenlerin öğretmeni Ali Örs öğretmenime ve Atatürk yolundaki tüm genç meslektaşlarıma ithaf ediyor ve onların adına alıyorum" dedi. - ANTALYA