Büyükşehir Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelindeki taksilerde dezenfeksiyon yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde koronavirüsün yayılmaması ve vatandaşların sağlığının korunması adına gerekli çalışmalara devam ediyor.

Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Şoförler ve Otomobilciler odası ile yapılan protokol gereği belirli periyotlarla Kayseri'de hizmet veren tüm taksiler dezenfekte ediliyor

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Dünya Ticaret Merkezi önündeki alanda 600 takside dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Uygulama, önümüzdeki günlerde de devam ettirilecek.