Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Korkmaz'dan Havza Muhtarları Derneğine ziyaret - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Havza Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Korkmaz, Muhtarlıklar Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Canan Çetinkaya ve ziraat mühendisi Enver Demirhan ile yaptığı ziyarette dernek başkanı Ahmet Çavdar ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Çetinkaya, ziyarette Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgi aktardı.

Çavdar, ziyaretlerinden ötürü Korkmaz ve beraberindekilere teşekkür ederek,, "Muhtarlar olarak gelişme ve değişime ayak uydurmamız önemli. Muhtar Bilgi Sistemi de bu bakımdan önem taşımakta." dedi.

Ziyarette haziran ayında yapılan ara seçimde 18 yaşında muhtar seçilen Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Alil Külekçi'ye Korkmaz ve Çetinkaya tarafından Atatürk Onur Anıtı hediye edildi.