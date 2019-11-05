Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu kayıtları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatına ilgi duyan 15 yaş üstü bireylere yönelik ücretsiz açacağı uygulamalı tiyatro kursu kayıtları başladı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 yaş üstü bireylere yönelik uygulamalı tiyatro kursu açıyor. Bugün itibariyle başlayan kurs kayıtları cuma günü sona erecek. 3 ay sürecek olan kurstan faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde başvuruda bulunabilir. Uygulamalı tiyatro kursunda öğrenciler, temel oyunculuk, sahne tasarımı, metin inceleme, sahne bilgisi, dekor, kostüm, aksesuar, kukla ve temel makyaj konularında eğitim alacak.



90 gün sürecek olan uygulamalı tiyatro kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere Halk Eğitim Merkezi, tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR