Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu kayıtları başladı
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu kayıtları başladı

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatına ilgi duyan 15 yaş üstü bireylere yönelik ücretsiz açacağı uygulamalı tiyatro kursu kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu kayıtları başladı, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tiyatro sanatına ilgi duyan 15 yaş üstü bireylere yönelik ücretsiz açacağı uygulamalı tiyatro kursu kayıtları başladı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 15 yaş üstü bireylere yönelik uygulamalı tiyatro kursu açıyor. Bugün itibariyle başlayan kurs kayıtları cuma günü sona erecek. 3 ay sürecek olan kurstan faydalanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde başvuruda bulunabilir. Uygulamalı tiyatro kursunda öğrenciler, temel oyunculuk, sahne tasarımı, metin inceleme, sahne bilgisi, dekor, kostüm, aksesuar, kukla ve temel makyaj konularında eğitim alacak.


90 gün sürecek olan uygulamalı tiyatro kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere Halk Eğitim Merkezi, tarafından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Açım aç, çocuğum aç" diyen esnaf, Kayseri Büyükşehir Belediye binasına yürüdü
Dünyanın gözü Türkiye sınırında! Rusya-Türkiye ikinci ortak devriyesi tamamlandı Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi tiyatro kursu kayıtları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]