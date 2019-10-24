Büyükşehir'den İlyasçıların HİS Göletlerine Bakım

Çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık bin hayvanın su ihtiyacını karşılayan göletlerde su tutma kapasitesinin artacağını belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, hayvanların temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmasının sağlanacağını dile getirdi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı İlyasçılar mahallesinde bulunan hayvan içme suyu (HİS) göletlerinde de temizlik ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Ziraat Mühendisi Ali Osman Kaplan ile birlikte İlyasçılar mahallesine giderek çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, mahalle muhtarı Erdoğan Kartal ile de bir araya geldi. Çalışma hakkında bilgi veren Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Geçmiş yıllarda yapılan göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeni ile su tutma kapasitelerinin azaldığı ve temizlik yapılması gerektiği yönünde muhtar Erdoğan Kartal tarafından Daire Başkanlığımıza başvuru yapıldı. Yaptığımız etüt çalışması sonucunda mevcut HİS göletlerinden 3 tanesinde temizlik ihtiyacı olduğu, iki gölette ise onarım ihtiyacı olduğu tespit edildi. Tespit ettiğimiz olumsuzlukların giderilmesi noktasında ekiplerimizce çalışma başlatıldı. Yapılacak çalışma sonucunda yaklaşık bin hayvanın su ihtiyacının karşılanacağı göletlerin hem su tutma kapasitesi artacak hem de hayvanlar temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlanacak" dedi.

"Çalışmalar Devam Edecek"

17 ilçeden benzer yönde taleplerin geldiğini belirten Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Tüm talepler kayda alınarak ekiplerimiz tarafından zemin etütleri yapılıyor ve iş programı hazırlanıyor. Mevsim yağışlarının ve göletlerin durumuna göre mümkün olan en fazla sayıda HİS göletinde temizlik ve onarım çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Allah Razı Olsun"

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlyasçılar Mahalle Muhtarı Erdoğan Kartal ise, "Yolumuz yapıldı, suyumuz yapıldı, yıllardır temizlenmeyen göletlerde şimdi temizlik çalışması başladı. Büyükşehir Belediyesinden, Cengiz Ergün başkanımdan ve emeği geçen tüm Büyükşehir çalışanlarından Allah razı olsun. Göletlerden kimi su kaçırıyordu, kimisi çamurla ve balçıkla dolmuştu. Su içmek için gölete giren hayvanlar balçığa saplanıyordu. Şimdi temizlik ve onarımlar başladı. Bu hizmetten şahsım ve mahalle halkım çok mutlu olduk. Hem hayvanlarımız hem de bizler eziyet çekiyorduk. Allah razı olsun" dedi.