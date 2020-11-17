Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu - Son Dakika

Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu

17.11.2020 13:53
Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem başta olmak üzere Denizli'nin doğal afetlerden korunması amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deprem başta olmak üzere Denizli'nin doğal afetlerden korunması amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Toplantısı, Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nda yer alan tüm grup başkanvekillerinin yazılı önergesiyle "Deprem ve deprem dışında Denizli'yi etkileyecek doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm sunmak amacıyla Deprem ve Doğal Afet Komisyonu kurulması" önerisi görüşüldü. Önergede, "Kentimizde gerek anti çağlardan bu yana yaşanan depremler gerekse son dönemlerde yaşanan depremler, deprem gerçekliğinden kaçamayacağımızı göstermektedir. Bu anlamda deprem sonrası oluşacak mal ve can kayıplarını asgari seviyeye indirilmesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, deprem dışındaki ilimizi etkilemesi ihtimali yüksek olan diğer doğal afetlerden korunma amaçlı çözüm önerileri sunmak adına Belediye Meclisimiz içerisinde Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu kurulması gerektiğini düşünmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

4 grup başkanvekilinden, deprem ve doğal afet komisyonu önergesi

Denizli'nin deprem bölgesi içerisinde olduğu gerçeğinden hareketle bu komisyonun kurulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Biliyorsunuz ülkemizde zaman zaman sıkıntı olan ve acı ile bizleri üzüntüye boğan deprem ve doğal afetler yaşanıyor. Bu noktada en son İzmir'de deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili 4 grup başkanvekilimiz deprem ve doğal afet komisyonu kurulması noktasında önergesini sundu. Allah'ım bizi, ülkemizi, dünyamızı deprem ve afetlerin tekrarından korusun" diye konuştu.

Yapılan oylamanın ardından Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üyeliklerine, Hüseyin Kaya, Gökhan Akbulut, Metin Kocabatmaz, Ahmet Kurun, Birsen Çelik, Server Munis ve Özkan Yeniay seçildi. - DENİZLİ

Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu
Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu
Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu

Osman Zolan, Denizli, Deprem, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti
Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler         
13:25
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira         
11:09
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 13:58:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir doğal afetlere önlem için komisyon kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei