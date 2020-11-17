Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi - Son Dakika

Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi

17.11.2020 14:07
Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli kayak ve turizm merkezlerinden Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serildiğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli kayak ve turizm merkezlerinden Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serildiğini açıkladı. Bölgede yetişen bitkilerin tohumlarının doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemi yerleştirildiğini ve üretilen halının Tekir bölgesine serildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için yapılan çalışma sonrası hem erozyonun önleneceğini, hem karın yere tutunma süresinin uzayacağını, hem de daha yeşil bir dokunun ortaya çıkacağını söyledi.

Daha yeşil bir Erciyes Dağı için mücadele veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında alanda doğal olarak yetişen bitki türleri üzerinde çalışmalar yaptı. O dönem Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için toprak analizleri yapıldı ve bu analizler sonucu doğal olarak yetişen sığırkuyruğu, kangal türleri, sirken, papatya, korunga, keven, orman gülü gibi türler üzerinde çalışmalar yapıldı. Hacılar ve Hisarcık'ta gül hatmi tohumları, Tekir ve Hacılar kapılarda papatya tohumları ekildi. Yoğun kullanımın olduğu bölgelerde bitki dokusunun seyrelmesi nedeniyle azalan kar tutma süresinin uzatılabilmesi ve yağışın etkisiyle oluşabilecek erozyonun önlenmesi için başlatılan projenin başarılı olduğu tespit edildi.

YENİ YETİŞECEK BİTKİ TÜRLERİ TESPİT EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Erciyes'te 2018 yılında mevcut bitkilerden toplanan tohumların alana yeniden atılması ile yeni bitkilerin ilkbaharda yeşerdiği ve çalışmaların başarılı olduğu görüldü. 2020 yılı Temmuz ayında alandan farklı noktalardan alınan toprak numuneleri laboratuvara analize gönderilirken, bu alanda yetişebilecek yumak, brom ve ayrık türleri tespit edildi" dedi.

HEM EROZYON ÖNLENECEK, HEM DE KARIN YERE TUTUNMA SÜRESİ UZAYACAK

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te toprak erozyonun önlenmesi ve ilk kar yağışından itibaren karın yere tutunabilmesi için bitki örtüsüne ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Mevcutta her sene ilkbaharda eriyen karla toprağın taşınmasından dolayı öncelikli olarak alana 50 kamyon toprak taşınarak yeşil zemin için altyapı oluşturuldu. Erciyes'te rüzgar ve arazinin eğimli olmasından dolayı tohumların savrulacağı endişesi ile bitkinin daha kolay köklenebilmesi için doğal çözülebilen biyotekstil içine iğneleme yöntemi ile tohum halısı üretildi. Üretilen tohum halısı alana başarıyla serildi." diye konuştu.

Mayıs 2021 tarihinden itibaren biyotekstil tohum halısının Erciyes'i yeşil bir örtüye dönüştüreceğinin altını çizen Büyükkılıç, Erciyes'teki bitki dokusunun zenginleştirilmesi için çalışmalarının süreceğini ifade etti. - KAYSERİ

Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi
Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi
Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi
Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi

Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Bitki, Tohum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler         
13:25
İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu         
12:54
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira         
11:09
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 14:11:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir, Erciyes'e biyotekstil tohum halısı serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei