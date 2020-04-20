Büyükşehir-ilçe belediyesi işbirliğinden Kuşadası kazanıyor - Son Dakika
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Büyükşehir-ilçe belediyesi işbirliğinden Kuşadası kazanıyor

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Büyükşehir-ilçe belediyesi işbirliğinden Kuşadası kazanıyor, System.String[]

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belirli bir program dahilinde yürüttükleri yol yapım çalışmalarına Yavansu Mahallesi'nde devam edeceklerini belirterek "İçerisinden geçtiğimiz şu zor günlerde dahi vatandaşlarımıza hizmet götürmekten vazgeçmiyoruz. Ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle önümüzdeki hafta Yavansu Mahallesi'ndeki yolları yapmaya başlayacak" dedi.

Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel ile değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Belediye personeli bir yandan tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsüne karşı mücadele etmeyi sürdürürken bir yandan da ilçenin faklı noktalarına hizmet götürüyor. Kentin uzun yıllardır hizmet görmeyen mahallelerinde yol yapım, onarım ve altyapı yenileme işlerini tamamlayan ekipler şimdi de Yavansu Mahallesi'nin sorunlarını gidermek için kolları sıvadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de destek vereceği çalışmalar kapsamında Yavansu Mahallesi'nde 10'un üzerinde sokakta 70 bin metrekare yol yapım çalışması yürütülecek. Sıcak asfalt döküm, kilit parke ve bordür taşı döşeme işleri yapılacak sokaklarda çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahalle Muhtarı Ahmet İleri ile birlikte mahallede yol yapım çalışması yürütülecek bölgeleri dolaşarak sorunları yerinde inceledi. Çalışmaların bir hafta içerisinde başlayacağını müjdeleyen Belediye Başkanı Ömer Günel "Görevde olduğumuz süre boyunca önceliğimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek olacak. Bugüne kadar ilçemizde uzun yıllardır girilmeyen cadde ve sokaklarda yol yapım çalışması yaptık. Yavansu Mahallesi de yol sorunu yaşayan bölgelerimizin başında geliyordu. Önümüzdeki hafta Yavansu Mahallemizde yol yapım seferberliğine başlıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde kentimize güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi.

Yavansu Mahalle Muhtarı Ahmet İleri, mahallelerinde yürütülecek olan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek "Mahallemiz Kuşadası'nın en önemli bölgelerinden biri. Yaz turizm sezonunda ilçemizi ziyaret eden turistler genellikle mahallemizde bulunan tesisleri ve konutları tercih ediyor. Böyle büyük bir önem taşıyan bölgeye uzun yıllardır hizmet gelmemişti. Başkanımız Ömer Günel ile birlikte değişim rüzgarını hissetmeye başladık. Çalışmalarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sonsuz teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:33 Kaynak: İHA

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