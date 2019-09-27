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Büyükşehir'in aşure programı sona erdi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem Ayı dolayısıyla kent merkezi ve 19 ilçede gerçekleştirdiği aşure programı Demre, Gündoğmuş ve Kumluca'da gerçekleşen ikramlarla son buldu.

Büyükşehir'in aşure programı sona erdi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muharrem Ayı dolayısıyla kent merkezi ve 19 ilçede gerçekleştirdiği aşure programı Demre, Gündoğmuş ve Kumluca'da gerçekleşen ikramlarla son buldu. Büyükşehir Belediyesi Antalya genelinde 50 bin kişiye aşure ikramında bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayı münasebetiyle kent merkezi ve 19 ilçede aşure ikramında bulundu. 12- 27 Eylül tarihleri arasında vatandaşların yoğun olduğu meydanlar ile hastane ve camilerde gerçekleşen aşure ikramlarında toplam 50 bin kişiye aşure dağıtıldı. Demre Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya'nın da katıldığı programda 2 bin kişilik aşure ikram edildi. Başkan Kocakaya, bir ara aşure kazanının başın geçerek elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.


Son durak Kumluca oldu


Aşure programının son gününde Gündoğmuş ve Kumluca'da da vatandaşlara aşure ikram edildi. Kumluca ilçesinde Cuma Namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure programına CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da katıldı. Milletvekili Özer ve Başkan Köleoğlu vatandaşlara elleriyle aşure ikramında bulundu. Gündoğmuş'ta Cuma kapalı pazar yeri ve


Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen aşure programı ise Kaymakam Murat Ekinci'nin katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen aşure programı dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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