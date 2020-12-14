Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı son toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi yılın son toplantısını, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen aralık ayı meclis toplantısında 24 asıl, 18 ek olmak üzere 42 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Hayatını kaybeden Dr. Sami İpek'in ismi Melikgazi bölgesinde bir caddeye verilirken, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet temin edilmesine yönelik ise Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç'a yetki verildi.

Mecliste alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Büyükkılıç, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.