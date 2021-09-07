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Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz - Son Dakika

Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz

07.09.2021 10:40
Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz, System.String[]

07 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsizBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerinin Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne ait tüm tesis ve branşlardan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri amacıyla...

07 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerinin Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne ait tüm tesis ve branşlardan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa'da altyapıdan sanata kadar birçok alanda hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehirde okuyan ve yaşayan gençlerin kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri adına diğer kurumlarla işbirliklerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, Belediyespor Kulübü'ne ait tüm tesis ve branşlardan ücretsiz olarak yararlanabilmeleri adına işbirliği protokolü imzalandı.

"Gençlerimiz istifade edecek"

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı'nın da katıldığı imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise düzeyinde başlayan yeni eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni etti. Üniversitelerde de özlenen faaliyetlerin yakın zamanda başlayacağına inandığını belirten Başkan Aktaş, Bursa'daki iki üniversitenin de şehrin ekonomi, kültür, bilim hayatına dokunan hamleler yapacağına inandığını kaydetti. Bursa'da okuyan tüm gençlerin yapılan aktivitelerden yararlanmasını arzuladıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bursa gibi kadim bir şehrin özelliklerini bilsinler ve değerlendirsinler istiyoruz. Yüzme havuzları, halı saha tesisleri, spor salonları, tenis kortları, güreş salonu, karate salonu, masa tenisi salonu gibi tesislerimiz var. İmzaladığımız protokolle, buralardaki farklı branşlardan gençlerimiz istifade edecekler. Öğrencilerimiz, spor kulübümüzün faaliyetlerine katılmanın yanında mesleki gelişimleri, uygulama becerileri ve deneyim kazanmaları noktasında stajyer olarak çalışma imkanı bulacaklar. 8 bin çocuğumuz yaz spor okullarında eğitim gördü. Kış spor okullarında da binlerce çocuğumuz eğitim görecek" dedi.

Öğrencilerin aldıkları eğitimleri uygulama imkanı bulacağını ifade eden Başkan Aktaş, üniversite ve Belediyespor Kulübü'nün düzenleyeceği seminer, kurs ve diğer eğitim ve öğretim programlarına tesis, malzeme, personel gibi konularda karşılıklı destek sağlanacağını dile getirdi. Spor, kültür ve sanatla gençlerin ülkeye ve şehre olan bağlılığının artacağına inandığını söyleyen Başkan Aktaş, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise yapılan işbirliğiyle öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanında sunduğu imkanlardan yararlanabileceğini hatırlattı. Buna karşılık üniversitenin sahip olduğu olanakların da Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediyespor Kulübü'ne sunulacağını hatırlatan Kılavuz, gençleri daha donanımlı hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Rektör Kılavuz, bu işbirliğindeki katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz
Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz
Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz
Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz

Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir tesisleri sporcu üniversitelilere ücretsiz - Son Dakika


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