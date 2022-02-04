Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi - Son Dakika

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde 3 Eylül 2018'de kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 2020 yılı kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021 günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

ADRESİ KARIŞTIRIP BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİ ÖLDÜRDÜLER

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi.

"YANLIŞ AĞABEY, ALLAH KORUSUN"

Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı. Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı.

Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diye yanıt verdi. Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzbek, 22 Ekim 2021 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

BİR KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos 2021 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluk süresine itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün tahliye edildi.

Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.