Büyüksimitci: "Bu dönem dayanışma dönemidir" - Son Dakika

Büyüksimitci: "Bu dönem dayanışma dönemidir"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, korona virüsün ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Bu dönem dayanışma dönemidir" dedi.

Büyüksimitci:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, korona virüsün ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Bu dönem dayanışma dönemidir" dedi.


KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Büyüksimitci, "Abidin başkanım 'Bu dönemde özel bankalar ölü taklidi yapıyorlar' demişti. Bu dönemler toplumdan aldığını paylaşma zamanıdır. Özellikle iş adamlarımızı gördüğümüzde ısrarla üzerinde durduğumuz konu, işçi çıkarmama konusuydu. Bu dönem dayanışma dönemidir. Bu dönemde işçi çıkartmamamız gerekir. Bu dönemde belki biraz fakirleşeceğiz ama en azından sosyal problemlerimizi çoğaltmamamız gerekiyor. Bu anlamda da kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir iyileşme yapıldı. Orada da şartlar biraz ağırdı. Çalışanın Kısa çalışma ödeneğinden faydalanması için 600 gün prim ödemesi şartı ve 120 günde en son çalıştığı yerde prim ödemesi gerekiyordu. Bu 450 güne, 120 günde 60 güne düşürüldü. Bizim gönlümüzden geçen de şu; istisnasız burada 1 gün bile çalışan arkadaşımızın kısa çalışma ödeneğinden faydalanması oldukça iyi olacaktı. Bütçe imkanları bu şartı sağlamadı. Onun yerine ücretsiz izin konusu çıkarıldı. Ücretsiz izne çıkarılan arkadaşlarımız da bin 170 TL bir maaş ödenecek. Türkiye genelinde 3 buçuk milyon civarında ödenekten faydalanan insanımız var. Kayseri'de 104 firmadan 1 firma ücretsiz izin kullandırmış. Kayseri'nin sanayi odası başkanı olarak bununla gurur uydum. Demek ki insanlar şartları sonuna kadar zorluyorlar" şeklinde konuştu.


Mayıs ayı itibariyle hareketlenmenin başladığını kaydeden Büyüksimitci, "Yurtdışı sevkiyatlarımız başladı. Kayseri'nin en büyük pazarı sektörler olarak yurtiçi pazarlardır. Yurtiçi pazarlarında yavaş yavaş açılıyor olması gerekir ki, tam olarak çalışalım. Bu dönemde işsizliğin artacağı düşüncesindeyiz. İşten çıkarma yasağının da bu anlamda yapıldığını ve isabetli olduğu düşüncesindeyim bu tabi ki belli bir dönemi kapsar. Firmalarımızı çalıştıramazsak, pazarlara açılmazsa herkesin dayanabileceği bir mali yapı var. Şuanda bir şey demek mümkün değil ama bizim hızlıca üretimlerimize başlayıp Pazar araştırmamız gereklidir. Türkiye'nin bir şansı var. Tedarikte çok fazla Uzak Doğuya bağlı olan Avrupa ve Amerika şuanda yeni planlar yapıyor. Burada en büyük alternatiflerden biri Türkiye olacak. çünkü üretme gücü yüksek bir sanayimiz var" dedi..


E-ticarete değinen Büyüksimitci, "Türkiye 2019 yılı rakamları ile ihracatta 10'uncu sırada. Bizim pozisyonumuzda bir sıralama yaparsak Kayseri olarak ilk 10'un içerisindeyiz. Kayseri'de daha da ileriye gidecek bir yapımız var. Bu yapıyla ilgili de bir takım çalışmalar yapmak zorundayız. Bu çalışmaları da yapıyoruz. Ankara'da bizim önümüzün biraz daha açılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Birde Kayseri'de yeni sektörler konusunda bir şeyleri başlatmamız gerekir. Şuanda bir model fabrika yapıyoruz. Kayseri'deki veya Türkiye'deki birçok KOBİ şirketimizin ana problemi verimliliktir. Verimlilikle ilgili çok ciddi problemimiz var. Bununla ilgili 2 proje başlattık ve destek aldık. 50'ye yakın firmaya bununla ilgili eğitim vereceğiz. Model fabrikada 14-15 milyon TL civarında bir hibe aldık. Şuanda AGÜ kampüsü içerisinde ilk makineleri geldi. Çalışan arkadaşlarımızın eğitimi var. Orada gruplar halinde alıp uygulamalı olarak eğitimlerini vereceğiz" diye konuştu.


Savunma sanayine değinen Büyüksimitci, "Bizim iyi ortaklıklar kurup sağlam alt yapıyla özel teşebbüs mantığı ile yaptırmamız çok daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü buralarda bir nevi kit üretmek çok doğru değil. Savunma sanayiyle ilgili inşaat devam ediyor. Çin'deki ve Avrupa'daki hadiselerden kaynaklı biraz orada da gecikmemiz var ama burada en azından inşaatımız devam ediyor. Bu alanda bir toprak almayı da düşünmedik, kiralama yaptık. Bu kiralama da içeriye gerekli harcamaları yapacağız. Toplamda 10 yıllık sözleşmeyle bu işi yapmayı planlıyoruz. Burada önemli olan bizim üretmeye çalıştığımız konu bizim ana teknoloji dediğimiz yani Türkiye'de çok fazla üretilmeyen nano teknoloji dediğimiz bir üründür. Bunun devamında da birçok alana girebileceğiz. ASELSAN'ın üreteceği bir takım özel çiplerini altlıklarını yapabileceğiz. Havacılık dahil savunma sanayine farklı ürünler üretebileceğiz. Önemli olan ana teknolojiyi meydana getireceğiz" ifadelerini kullandı.


'Küçük olsun benim olsun' mantığını geçtiğimiz gün daha iyi olacağız


KAYSO Başkanı Büyüksimitci, konuşmasını şöyle tamamladı:


"Amerika'nın yıllık mobilya ihracatı 40 milyar dolardır. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl toplamda 3.5 milyar dolar ihracatı var. 10'da 1'i bile değiliz. Dolayısıyla Kayseri için Chicago'daki ticaret merkezi önemli bir alan olacak. Biz Kayseri'nin hem ihracatını artıracağız. Sadece mobilyacılar için değil, orada biraz karma da olabilecek. Dubai'deki sadece belirli bir konseptte yapılıyor ama buradaki biraz daha farklı olacak. Onun haricinde ikincisi Amerika'da veya farklı bir ülkede olabilir. Dolayısıyla Kayseri için şans olduğunun inancındayız. Bizim sadece koordineli ve organize olmaya ihtiyacımız var. Biz firmalarımızı bir araya getiremiyoruz. 'Küçük olsun benim olsun' mantığını geçtiğimiz gün daha iyi olacağız" - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyüksimitci: 'Bu dönem dayanışma dönemidir' - Son Dakika

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