Buz tutan Boraboy Gölü'nün cesur aşıkları - Son Dakika
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Buz tutan Boraboy Gölü'nün cesur aşıkları

6 saat önce

Ferhat ile Şirin efsanesinin yaşandığı Amasya'da yüzeyi buz tutan Boraboy Gölü, gelin-damatlar tarafından fotoğraf çekimi için tercih ediliyor.

Buz tutan Boraboy Gölü'nün cesur aşıkları, System.String[]

Ferhat ile Şirin efsanesinin yaşandığı Amasya'da yüzeyi buz tutan Boraboy Gölü, gelin-damatlar tarafından fotoğraf çekimi için tercih ediliyor. Gölün yüzeyinde objektiflere poz veren bir gelin ve damat, buzda dans etmeyi de ihmal etmedi.


Bölgede kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle 80 metre genişlik ile 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Bazı yeni çiftiler üzeri karla kaplı, zümrüt yeşili ağaçların ve yüzeyinin buz tutmasıyla görenleri hayran bırakan gölün kıyısında fotoğraf çektirip görüntü aldırırken, hayatlarının en güzel anını kaydeden cesur bir gelin ile damat ise göl yüzeyinde yürüyüp dans etti. O muhteşem anlar drone objektiflerine yansıdı.


Çiftin kamera çekimlerini yapan fotoğraf sanatçısı Orhan Apaydın, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, bungalov evler, kamp ve piknik alanlarının yanı sıra doğa yürüyüşü parkuru ile dinlenme alanlarının bulunduğu Boraboy Gölü'nde yılın her dönemi renkli çekimler gerçekleştirdiklerini söyledi. - AMASYA

Boraboy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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