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SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama - Son Dakika

SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama

29.11.2021 13:56

SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılamaOktay POLAT / ERZURUM, (DHA)- Curling ve short track branşlarında olimpiyat ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcular Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- Curling ve short track branşlarında olimpiyat ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan sporcular Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Norveç'te düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'na katılan Erkek Curling Milli Takımı B klasmanında şampiyon olarak A klasmanına yükselirken, A klasmanında Avrupa 7'incisi olan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Short-track Milli Takımı Hollanda'da olimpiyat kotası için puan alırken, Furkan Akar yarışlarda olimpiyata katılma vizesi alma başarısını gösterdi. Curling ve short-track branşlarında yapılan yarışlarda başarılı olan sporcular Erzurum Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Curling Federasyonu Başkan Vekili Murat Akın, yönetici Erdal Karahan, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi ile çok sayıda sporcu ve ailelerin katıldığı törende başarılı sporcular davul-zurnayla karşılanırken çiçek verildi.

AHMET ÇELEBİ GURURLU VE SEVİNÇLİYİZ

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Avrupa'da tarih yazdıklarını belirterek, Erzurum'da bayram havasında bir karşılama töreninin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çelebi, Bugün burada çok güzel karşılandık. Kadın A Milli Curling Takımımız A klasmanında 7'nci olarak direkt Kanada'da yapılacak olan dünya şampiyonasına gitme hakkı elde etti. Erkek A Milli takımımız ise B Klasmanında Avrupa şampiyonu olarak bize bir ilk yaşattı ve A klasmanına yükseldi. Erkek Milli Curling Takımı da Finlandiya'da yapılacak olan dünya şampiyonası ön eleme müsabakalarına katılacak. Ülkemiz ve Erzurum adına gururluyuz, sevinçliyiz diye konuştu. ÇELİK 1.5 YILDA BÜYÜK ZAFER KAZANDIK

Türkiye Curling Federasyonu Erkek Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çelik, Bir buçuk yıldır aralıksız çalışıyoruz. Kadın Milli Takım antrenörümüz Bilal Ömer Çakır ile birlikte kafa kafaya vererek sporcularımızı çalıştırdık. Sonuçta Kadınlarda A klasmanında kalmayı başardık. Erkeklerde ise B klasmanında Avrupa şampiyonu olarak bir üst tura çıktık dedi.

GALIYEV KISA SÜREDE BÜYÜK İŞ BAŞARDIK

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track Milli Takımı Antrenörü Artur Sultan Galiyev, göreve geldiklerinde önlerine bir yön haritası koyduklarını belirterek, Hollanda'daki olimpiyat kota yarışlarına 5 ay gibi kısa bir süre vardı. Bizde bu süreyi çok iyi değerlendirerek hedefe ulaştık. Hollanda'da kota puanları aldık. Ayrıca sporcumuz Furkan Akar, olimpiyat vizesi alarak bir ilke imza attı. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek diye konuştu.

FURKAN AKAR TARİHİMİZDE İLK KEZ SHORT TRACKTA OLİMPİYATLARA KATILACAĞIM

Milli short trackçı Furkan Akar da, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na katılacak olmasının gururunu yaşadığını belirterek şunları söyledi Ülkem, ilim ve spor kulübüm Harputkapı bana artık çok önemli bir misyon yükledi. Tarihimizde ilk kez short trackta olimpiyatlara katılacağım. İlk hedefimiz olimpiyatlara gitmekti, bunu başardık. Şimdi olimpiyatlarda en iyisini yapmak için çalışacağım.

BİRDAL ÖZTÜRK BUZ SPORLARINDA DÜNYA DEVLERİNE KAFA TUTUYORUZ

Short-trackta bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Short Track Milli Takımımız olimpiyat kota puanları alarak önemli bir başarı elde etti. Hem Curling Milli Takımlarımızı hem de Short Track Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Devletimizin 2021 Universaide kapsamında ilimize kazandırdığı yatırımların ve tesislerin meyvelerini toplamaya başladık. Buz sporlarında artık dünya devlerine kafa tutuyoruz. İnşallah bir gün dünya ve olimpiyat şampiyonlukları da elde edeceğiz. Bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, sporcuların başarıları için seferber olan federasyonlarımızın başkanlarına ve yönetim kurulları ile antrenörlerimize teşekkür ediyorum dedi.

SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama
SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama

Erzurum Havaalanı, Olimpiyat, Curling, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Buzda büyük başarılara imza atan sporculara çiçekli karşılama - Son Dakika


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