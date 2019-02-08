Son Dakika Haberleri: Buzlanan Yolda Kayan Araç Devrildi: 7 Yaralı

Buzlanan Yolda Kayan Araç Devrildi: 7 Yaralı

16 dakika önce

Buzlanan yolda kayan araç devrildi: 7 yaralıMALATYA - Malatya'da buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak devrilen araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Buzlanan Yolda Kayan Araç Devrildi: 7 Yaralı, System.String[]
Buzlanan yolda kayan araç devrildi: 7 yaralı

MALATYA - Malatya'da buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak devrilen araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Darende ilçesi Çukurkaya mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan İstanbul'a gitmekte olan Hasan D. yönetimindeki 34 FE 0344 plakalı araç Çukurkaya mevkiinde buzlanma ve sisten dolayı kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada araçta bulunan Selma K., Zeynep T., Ahmet K., Mustafa T., Neslihan A., Okay D., Nurcan K. Yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri yaralıları aracın camını kırarak dışarı çıkardı. Yaralılar daha sonra Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Okay D. ve Nurcan K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.
Öte yandan yoğun kar yağışının olduğu Darende D- 300 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı ve bir çok aracın yolda kaldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Darende, Malatya, 3. Sayfa
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