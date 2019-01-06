Son Dakika Haberleri: Buzlanmada Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Buzlanmada Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

24 dakika önce

Buzlanmada mahsur kalan araç kurtarıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı.

Buzlanmada mahsur kalan araç kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı.
Tekirdağ'da kar etkisini kaybederken yüksek kesimlerden buz ve don olayı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Malkara istikametinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracın kar ve don nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine AKUT ekibi harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:54 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Genel
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