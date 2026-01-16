Bybit TR resmi X hesabına erişim engeli - Son Dakika
Finans

Bybit TR resmi X hesabına erişim engeli

Bybit TR resmi X hesabına erişim engeli
16.01.2026 17:36
Kripto varlık hizmet sağlayıcısı Bybit TR'nin resmi X hesabı erişime engellendi. Hesaba giren kullanıcılar "Yasal bir talep üzerine TR'de erişim engellenmiştir" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bybit'in Türkiye'deki yerel kripto varlık hizmet sağlayıcısı Bybit TR'nin resmi X hesabına girenler, hesabın engellendiğine dair bir uyarıyla karşılaşıyor.

"SORUNUN NEDENİNİ ANLAMAK VE ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bybit TR'de yapılan açıklamada "Kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz ki, @BybitTurkiye adlı resmi X hesabımıza Türkiye'den erişimde şu anda bir sorun yaşanmaktadır. Ekibimiz, bu sorunun nedenini anlamak ve en kısa sürede çözmek için X ve ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde aktif olarak çalışmaktadır. Bu durumun, Bybit TR'nin Türkiye'deki hizmet ve operasyonlarını hiçbir şekilde etkilemediğini özellikle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" İfadeleri kullanıldı.

ERİŞİM ENGELİ 'PİYANGO'DAN MI ÇIKTI?

Erişim engeli kararının, izinsiz piyango ve çekiliş tertip edilmesi nedeniyle alınmış olabileceğini belirten uzmanlar, piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için "Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik" maddeleri gereği Milli Piyango İdaresi'nden izin alınması gerektiğini, bu iznin yapılacak çekilişin resmiyeti ve vaadedilen ödüllerin çekiliş sonucunda ulaştırılması açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor.

ÖDÜLLÜ ÇEKİLİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bybit TR web sitesinde 11 Nisan, 27 Mayıs, 18 Temmuz 2025 tarihlerinde yayınlanan duyurularda kullanıcıların 5 Tesla, 10 Rolex, 30 iPhone 16 ve milyonlarca liralık ödüllü etkinlikler düzenlendiği görülüyor. Ancak Milli Piyango İdaresi'nin 01.01.2022 - 31.12.2025 tarihleri arasında izin verilen çekilişleri yayınladığı listesinde Bybit TR'ye dair herhangi bir başvuru bulunmuyor.

Ekonomi, Finans, Son Dakika

