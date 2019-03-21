Son Dakika Haberleri: Bylock Soruşturmasında 31 Şüpheli Tutuklandı

Bylock Soruşturmasında 31 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bylock Soruşturmasında 31 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 102 şüpheliden 51'i gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirilen 51 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan şüphelilerden 31'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, mevcut delil durumunu dikkate alarak 20 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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