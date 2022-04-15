CAATSA'ya takılmayan Hindistan S-400 alım sürecine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

CAATSA'ya takılmayan Hindistan S-400 alım sürecine devam ediyor

15.04.2022 18:29
CAATSA'ya takılmayan Hindistan S-400 alım sürecine devam ediyor

Hindistan, kendisine ABD yönetiminin yaptırım uygulamak için kararsız kaldığı bir dönemde Rusya'dan S400 füze savunma sistemleri alım sürecini devam ettiriyor.

Hindistan, kendisine ABD yönetiminin yaptırım uygulamak için kararsız kaldığı bir dönemde Rusya'dan S400 füze savunma sistemleri alım sürecini devam ettiriyor.

ANI News'in haberine göre, Hindistan, S-400 Triumf hava savunma füze sisteminin eğitim filosu için Rusya'dan simülatörleri ve diğer ekipmanları teslim aldı.

Savunma kaynaklarından edinilen bilgilerde, S-400 füze sisteminin parçalarının teslimatının yalnızca simülatörleri ve eğitimle ilgili diğer ekipmanları içerdiği, füze veya fırlatıcıları içermediği aktarıldı.

Bir hükümet yetkilisi, yakın zamanda Hindistan'a teçhizat sevkiyatı yapıldığını belirtse de Rus bankalarına yönelik yaptırımlar nedeniyle Hindistan tarafının Rus firmalarına ödeme yapamadığı için bu arzların devam edip etmeyeceği konusunda endişeleri olduğunu aktardı.

Kaynaklar, tarafların bu sorunun üstesinden gelinmesi için bir yol bulmaya çalıştığını ve birçok seçeneğin araştırıldığını bildirdi.

Rusya'dan gelen son tedariklerin, ayrıca, bakımı yapılmış savaş uçağı motorları ve bir uçak filosu için yedek parçaları içerdiğini belirten kaynaklar, söz konusu teçhizatların deniz yoluyla geldiğini söyledi.

ABD'nin çifte standardı

Hindistan, 2019'da 5 adet S-400 savunma hava sistemi için Rusya ile 5,5 milyar dolar değerinde anlaşma imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan S-400 alması nedeniyle Hindistan'a CAATSA yaptırımlarından muaf olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ekim 2020'deki Washington ziyareti sırasında ABD'nin Hindistan'a Rusya'dan silah alıp alamayacağını söyleme hakkının olmadığını belirtmişti.

14 Kasım'da Rusya Federal Askeri ve Teknik İş Birliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından S-400'lerin sevkiyatının ardından yapılan açıklamada, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlar çerçevesinde Hindistan'a henüz herhangi bir muafiyet kararı vermedikleri kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, 12 Nisan 2022'de "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında Washington'da bir araya geldi.

Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımına dair, "CAATSA Yasası kapsamında muhtemel yaptırım veya muhtemel muafiyet konusunda henüz karar vermedik. Ancak Hindistan ile Rusya arasında askeri satışlar da dahil uzun bir geçmiş ve ilişki var. Bizim Hindistan'a ortak olamadığımız dönemlerde bu ilişki yıllar önce şekillenmişti. Şimdi ise Hindistan'ın güvenlik ortağı tercihi olabilecek durumdayız ve bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkililer, her ne kadar CAATSA'nın istisnaları veya ülkelere yönelik muafiyetleri olmadığını iddia etse de Hindistan'ın da muafiyet elde etmesi muhtemel görünüyor.

Buna karşın, CAATSA kapsamında NATO üyesi Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırım uygulayan ABD'nin, Moskova'nın Hindistan'a S-400 sevkiyatına devam etmesine göz yumması çifte standart olarak değerlendiriliyor.

Hindistan ordusunun Rus menşeli silahları

Hindistan, savaş jetleri, nakliye uçakları, helikopterler, savaş gemileri, tanklar, piyade savaş araçları ve denizaltılar gibi büyük platformlar dahil Rus silahlarının en büyük alıcılarından biri olarak biliniyor.

Son yıllarda ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle de savunma anlaşmaları yapan ülkenin Rusya'ya olan bağımlılığı hala çok yüksek seviyelerde devam ediyor.

Hava Kuvvetleri çoğunlukla Su30 uçak filosu ve Mi-17 helikopter filosundan oluştuğundan büyük ölçüde Rusya'nın tedarikine ihtiyaç duyan Hindistan'da ordu ise tamamen Rus menşeli T-90 ve T-72 tankları kullanıyor.

YORUMLAR
500
Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'daki hava ve füze saldırıları devam edecek Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'daki hava ve füze saldırıları devam edecek

Rusya, S 400, India, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CAATSA'ya takılmayan Hindistan S-400 alım sürecine devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:30 Gebze'nin TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada kamyonetinde sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: CAATSA'ya takılmayan Hindistan S-400 alım sürecine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement