Cagalj: Galatasaray Hak Ettiği Galibiyeti Aldı

Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 4-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlu Igor Cagalj, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hata yaptık. Bunun neticesinde 2 basit gol yedik. Yediğimiz 2 golden sonra Galatasaray gibi bir takıma karşı geri dönmek zordu. Önümüze bakacağız. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL