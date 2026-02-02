Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 4-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlu Igor Cagalj, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hata yaptık. Bunun neticesinde 2 basit gol yedik. Yediğimiz 2 golden sonra Galatasaray gibi bir takıma karşı geri dönmek zordu. Önümüze bakacağız. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Cagalj: Galatasaray Hak Ettiği Galibiyeti Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?