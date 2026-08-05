Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme\'de aşka geldi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile Çeşme'de tatiline devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini artık gözlerden uzak yaşamıyor.

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Hürriyet'in haberine göre objektiflere yansıyan karelerde çiftin denizde birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Bir fotoğrafta Çağla Şıkel'in denizde saçlarını topladığı sırada Mertcan Tunca'nın yanında olduğu, diğer karede ise ikilinin denizin içinde birbirlerine sarılarak öpüştüğü anlar dikkat çekiyor.

Çiftin oldukça keyifli olduğu ve uzun süre denizde birlikte vakit geçirdiği objektiflere yansırken, romantik anları magazin gündeminde geniş yer buldu.

AŞKLARI ÇEŞME'DE BAŞLAMIŞTI

Çağla Şıkel ile 1992 doğumlu iş insanı Mertcan Tunca'nın ilişkisinin ilk kez bu yaz Çeşme'de ortaya çıktığı konuşulmuştu. İkilinin ortak ilgi alanı olan sörf sayesinde tanıştıkları öne sürülürken, o günden bu yana Çeşme'de sık sık birlikte görüntüleniyorlar.

İlişkileriyle ilgili açıklama yapmayı tercih etmeyen çift, buna rağmen birlikte geçirdikleri tatille magazin gündemindeki yerini koruyor.