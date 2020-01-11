Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Hududeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yılmaz Çağlar'a "Mesleğe Kattığı Değerden" dolayı ödül verildi.



Batman Sonsöz Gazetesi'nden Hatice Türkan röportaj dalında, Gaziantep Mega Televizyonundan Başak Akay en iyi haber ve görüntü dalında, Mardin İletişim Gazetesinden Sait Çakar makale dalında, Siirt Sonsöz Gazetesinden İsmail Çelik fotoğraf dalında, Cizrem Gazetesinden Abidin Yel internet haber dalında, Diyarbakır Yenigün Gazetesinden Nurullah Ergün sayfa tasarım dalında, Gaziantep Olay Televizyonundan Mustafa Teke spor haberi dalında, Mardin'den Adnan Avuka, Batman'dan Halit Beytüt ve Adıyaman'dan Ahmet Kaya, Şanlıurfa'dan Mehmet Göviç, Kilis'ten ise Hududeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yılmaz Çağlar ise mesleğe kattığı değerden dolayı ödüle layık görülen diğer isimler oldu. Mardin Valisi Mustafa Yaman da gecede ödül alanlara hediye gönderdi.



Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Batman, Kilis ve Şırnak illerinde görev yapan basın mensupları, Şanlıurfa'da çalışan gazeteciler ile aileleri katıldı. - KİLİS