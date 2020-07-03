Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı - Son Dakika

Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu prodüktör ve aranjör kimliğiyle de tanınan piyanist Çağrı Sertel oldu.

Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu prodüktör ve aranjör kimliğiyle de tanınan piyanist Çağrı Sertel oldu. Sertel'in videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Sertel aynı zamanda RedBull.com'a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı.

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Red Bull, yeni bir müzik deneyiminin öncüsü olduğunu duyurdu. Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza attığına dikkat çeken Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Türkiye'nin yetenekli müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar, Kerem Sedef gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu SONIC BOOM grubu ile de bilinen ve klavye soloları ile tanınan caz piyanisti Çağrı Sertel oldu. Sertel'in performansı Red Bull Türkiye'nin resmi instagram hesabında yayınlandı. Gelecek müzisyenlere ilişkin detaylı bilgi ise RedBull.com'da olacağı da belirtildi.

'FIRSAT BULAMADIĞIM PROJELERE EĞİLDİM, YENİ TEKLİM YOLDA'

RedBull.com'a verdiği röportaj ile müzik alanındaki adımlarını aktaran 36 yaşındaki müzisyen, son günlerini "Müzik üreterek, yemek yaparak ve eğer halen motivasyon kalırsa evde spor yaparak geçirdiğini" aktardı. Bu dönemin üretimine etkisi sorulan sanatçı, "Normalde çok yoğun çalışıyorum ve çok hareket ettiğim için, planlayıp başına oturamadığım projeleri gerçekleştirme anlamında olumlu etkilendi. Multiverse isimli bir proje tasarlıyordum, onun albümünü neredeyse bitirdim ve çok yakında ilk teklisi dinleyiciyle buluşacak. Multiverse haricinde başka bir solo proje daha yapıyorum, yakın gelecekte o da dinleyiciyle buluşacak" diye cevap verdi.

En son 'SONIC BOOM' isimli grubu ile 'Please' isimli teklisini çıkaran Çağrı Sertel, solo kariyerinde de önemli adımlar atmıştı. Bu dörtlünün nasıl birleştiği yönündeki soruyu da yanıtlayan sanatçı, "Biz çok uzun yıllardır beraber müzik yapan, aynı zamanda bir aile gibi olan dört müzisyeniz. Bir süre önce beraber stüdyoya girdik. Birbirini çok seven müzisyenliğine ve fikrine de ayrıca çok saygı duyan 4 kişinin müzik üretmesinin nasıl bir keyif olduğunu size anlatamam. Belki çok yeni çıkardığımız teklimiz Please'i dinlemek, bahsettiğim güzellikleri anlatmamda yardımcı olur diye düşünüyorum" dedi.

Çağrı Sertel'in müzik dolu sohbetinin yer aldığı röportajın tamamına Red Bull'un web sayfasından ulaşılabileceği belirtildi. Daima ileriye giden, müzikte deneyselliğe ve heyecana odaklanan birçok müzisyeni daha ağırlamaya hazırlanan Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) kapsamındaki gelecek videoların da yine Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram hesabında olacağı bildirildi. Müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı röportajları da RedBull.com adresinde olacağı ifade edildi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı - Son Dakika Magazin
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