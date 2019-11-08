Son Dakika Haberleri: Çakıcı: "Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanı"
Son Dakika Güncel Çakıcı: 'Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanı'

Çakıcı: "Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanı"

7 saat önce

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Mevlid Kandili olması sebebi ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Çakıcı:

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Mevlid Kandili olması sebebi ile bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Çakıcı, "Bu gece hepimiz için alemlerin rahmeti Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanıdır. O yüce Peygamber ki, bütün alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Günümüzde, efendimizin örnek şahsiyetini iyi tanımalı ve kendi hayatımızda uygulamalıyız. Ayrıca bu kutlu gecenin mübarek cuma günü ile aynı güne denk gelmesi de mutluluğumuzu ve bereketimizi sonsuz kılmıştır. Bu vesile ile milletimiz ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - SİNOP

Mevlid Kandili, Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır
Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çakıcı: "Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]