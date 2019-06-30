Son Dakika Haberleri: Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı
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Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı

1 saat önce

Hatay'da, çalan telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yoldan savruldu.

Çalan telefona bakması kazaya neden oldu: 3 yaralı, System.String[]
Hatay'da, çalan telefona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla yoldan savruldu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Kıyıgören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Coşkun Yalçın'ın çalan telefona bakması üzerine direksiyon hakimiyeti kaybolan 31 GU 112 plakalı otomobil yoldan savruldu. Yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Aliye Yalçın, Galip Yalçın ve otomobil sürücüsü Coşkun Yalçın ağır yaralandı. Merdivenden düşen kızlarının durumunu öğrenmek için hızlı bir şekilde hastaneye ilerlerken kaza yapan Yalçın ailesi, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:04 Kaynak: İHA
Hatay, 3. Sayfa
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