Çalbaba İnanç Merkezi Açık Hava Cemevi Olacak mı?

(TOKAT) – Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Günçalı, Güzelce ve Killik köyleri arasında yer alan Çaltepe ormanındaki Çalbaba inanç merkezinin "Açık Hava Cemevi" ve "Alevi-Bektaşi ibadet alanı" olarak tescil edilmesi talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

Avukat İsmail Hakkı Atal, Tokat Günçalı-Güzelve Killik köyleri arasında kalan Çaltepe ormanı ve Çalbaba inanç merkezinin "Açık Hava Cemevi", Çaltepe'nin tamamının "taşınmaz tabiat varlığı" olarak tesciline karar verilmesi talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuruda, Alevi-Bektaşi inancı açısından kutsal kabul edilen Çalbaba inanç merkezinin yanı sıra etkileşim alanı içinde yer alan Günçalı, Güzelce, Killik, Aydoğdu, Batmantaş, Kervansaray ve Çayören köyleri ile Güzelce Barajı'nın da koruma altına alınması istendi.

Dilekçede, Çaltepe ormanının yüzyıllardır cem ve semahların icra edildiği bir ibadet alanı olduğu belirtilerek, alanın "Açık Hava Cemevi" olarak tescil edilmesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Alevi-Bektaşi Cemevi Başkanlığı'na verilen görev ve yetkilere uygun olduğu ifade edildi.

Başvuruda ayrıca, Çalbaba ormanının "özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları" niteliği taşıdığı vurgulanarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "taşınmaz tabiat varlığı" ve "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesi talep edildi.

Dilekçede, bölgenin maden arama ruhsatları nedeniyle tehdit altında olduğu belirtilerek, kutsal kabul edilen alanların korunmasının hem inanç özgürlüğü hem de kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından zorunlu olduğu kaydedildi.