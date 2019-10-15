Son Dakika Haberleri: Çaldığı koyunları pazarda satarken yakalandı
Son Dakika Güncel Çaldığı koyunları pazarda satarken yakalandı

Çaldığı koyunları pazarda satarken yakalandı

22 dakika önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çaldığı koyunları pazarda satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çaldığı koyunları pazarda satarken yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çaldığı koyunları pazarda satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Salur Mahallesi'ndeki ağılından 21 koyunun çalındığını fark eden Sebahattin Koçoğlu (54) durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin N.Ö. olduğunu ve çaldığı koyunları Gönen hayvan pazarında satacağını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Çalınan koyunlar, sahibine teslim edildi. N.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Jandarma, Manyas, Salur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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