Çaldıkları koyunları satarken suçüstü yakalandılar

Aydın'ın Söke ilçesinde çaldıkları 10 koyunu, Germencik ilçesinde satmak isteyen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'nde yaşayan O.G, 10 koyununun çalındığı yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.
Hırsızlık üzerine çalışma yapan ekipler, koyunların yüklendiği kamyoneti Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, koyunları çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişinin hayvanları satmak üzereyken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Koyunların teslim edildiği O.G, jandarma personeline teşekkür etti.