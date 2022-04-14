Çaldıkları motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandılar

14.04.2022 12:23
Çaldıkları motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandılar

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çaldıkları motosikleti internet sitesine ilan verip fiyatının çok altında satmaya çalışan Emrah Y. (19) ve eşi R.Y. (17) yakalandı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çaldıkları motosikleti internet sitesine ilan verip fiyatının çok altında satmaya çalışan Emrah Y. (19) ve eşi R.Y. (17) yakalandı. Şüphelilerden 19 ayrı suç kaydı bulunan Emrah Y tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çivril'de 1 Nisan'da Osman Erdemler'e ait motosiklet evinin önünden çalındı. Erdemler'in ihbarı üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ekibi, Emrah Y. ve R.Y. çiftinin yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosikleti, internet sitesinde ilan vererek 8 bin 500 liraya satmaya çalıştığını belirledi. Ekipler, alıcı gibi davranarak görüştüğü çifti suçüstü yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Emrah Y. tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çaldıkları motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandılar
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Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü

Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika


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