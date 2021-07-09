Çalgan, milli sporcuyu evinde ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile birlikte Ağrı'da ki milli sporcuları evlerinde ziyaret etmeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, ilk ziyaretini milli kayakçı Fatma Yavuz'u ve ailesini 100.Yıl Mahallesindeki evinde ziyaret ederek gerçekleştirdi.Genç sporcu Fatma Yavuz'la evinde ailesiyle birlikte sohbet eden İl Müdürü İsmail Çalgan, sporcunun kısa sürede elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan, "Elde ettiği başarılarla ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcumuzu tebrik ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ziyaretlerimizi tüm sporcularımıza ulaşana kadar devam ettireceğiz. Ziyaretteki amacımız; ülkemizin şanlı bayrağını uluslar arası müsabakalarda dalgalandırmış sporcularımızın istek ve taleplerini yerinde dinleyip, en kısa sürede çözüm bulmak." dedi.

Sporcunun başarılarından gururla bahsettiklerini belirten Çalgan, Fatma Yavuz'un spor yapmasına destek oldukları için ailesine de teşekkür etti.

7 yıllık sporculuk kariyerine Balkan kupası ikinciliği, Kayaklı Koşu Bayanlar şampiyonasında 2 şampiyonluk, Balkan Open Büyük Bayanlar Kayaklı Koşu şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük ve 2021 yılı Balkan Open Büyük Bayanlar Kayaklı Koşu şampiyonasında şampiyonluk sığdıran Milli Kayakçı Yavuz, İl Müdürü Çalgan'a katıldığı yarışmalar hakkında bilgi verdi. Milli sporcu Yavuz olimpiyatlara katılmak için büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. - AĞRI