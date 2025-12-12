ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı - Son Dakika
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

12.12.2025 12:53  Güncelleme: 16:40
ABD'nin California eyaletinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralanırken, 3 ev tamamen yıkıldı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

EVDE DOĞAL GAZ PATLAMASI

ABD'nin California eyaletinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İtfaiyeden yapılan açıklamada San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

6 KİŞİ YARALANDI, 3 EV YIKILDI

Şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı, 3 evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi. Patlamanın bir inşaat ekibin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

