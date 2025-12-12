ABD\'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

ABD'nin California eyaletinde bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralanırken 3 ev de yıkıldı.
ABD'nin California eyaletinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İtfaiyeden yapılan açıklamada San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.
Şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı, 3 evin de tamamen yıkıldığı kaydedildi. Patlamanın bir inşaat ekibin çalışmaları sırasında yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu yaşandığı aktarıldı.
