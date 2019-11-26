Son Dakika Haberleri: California'nın güneyindeki orman yangını büyüyor
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California'nın güneyindeki orman yangını büyüyor

6 saat önce

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Santa Barbara şehrinin kuzeyinde başlayan orman yangınının 16 kilometrekare alana yayıldığı bildirildi.

California'nın güneyindeki orman yangını büyüyor, System.String[]

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Santa Barbara şehrinin kuzeyinde başlayan orman yangınının 16 kilometrekare alana yayıldığı bildirildi.

Santa Barbara İtfaiyesi Sözcüsü Mike Eliason, yerel KEYT- TV televizyonuna yaptığı açıklamada, 16 kilometre alana yayılan yangının 2 bin 400 ev ve binayı tehdit ettiğini belirtti.

Henüz can veya mal kaybına yol açmayan yangın kontrol altına alınamazken, bölgeye yakın yerleşimlerde yaşayan 6 bin 300 kişi için tahliye emri verildi.

Dün akşam saatlerinde şehrin kuzeyindeki Los Padres Ulusal Ormanı'nda başlayan yangının, rüzgarla birlikte Santa Ynez Dağları'nın yamaçlarına ve kanyonlarına doğru yayıldığı kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, yarın gece itibarıyla bölgede beklenen fırtına ve yağışın, yangının daha fazla yayılmasını önleyeceği öngörüsünde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Santa Barbara, California, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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