Son Dakika Haberleri: Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu

55 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde dün çalınan minibüs, jandarma tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş bulundu.

Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde dün çalınan minibüs, jandarma tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş bulundu.
Bağarası Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan Recep Taş'ın evinin önüne park ettiği 09 VK 354 plakalı minibüsü, dün saat 02.30 sıralarında çalındı. Sabah, tarım işçilerini taşımak için dışarı çıkan Ural Taş, minibüsünün çalındığını fark edip, babasına haber verdi, ardından da jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden minibüsün Söke ilçe merkezi yönüne gittiği belirlendi. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri, minibüsü bu sabah Yeni Cami Mahallesi'ndeki Söke Otogarı yakınları tarafından sağ ön lastiği patlak halde, terk edilmiş buldu. Kapısı zorlanarak açıldığı ve düz kontak yapılarak çalıştırıldığı belirlenen minibüs, tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarma, minibüsü çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Recep Taş ve oğlu Ural Taş, çalınan minibüslerini kısa sürede bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Jandarma, Sabah, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç boğularak öldü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti Teslim olan pkk'lı: çocuklar çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalınan minibüs, lastiği patlak halde terk edilmiş bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]