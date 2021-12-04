Çalınan otomobil sahipleri: "Çocuklar İstanbul'da aracı bıraktıkları yeri unutmuşlar" - Son Dakika

- Çalınan otomobil sahipleri: "Çocuklar İstanbul'da aracı bıraktıkları yeri unutmuşlar"

Ordu'da, otomobilleri 3 çocuk tarafından çalınan galerinin sahipleri, otomobilleri ve çocuklar bulunduğu için mutlu olduklarını söyledi

Galerici Bekir Ergün: "Aracın geç bulunmasının sebebi, çocukları İstanbul'da aracı park ettikleri yeri unutmuşlar"

ORDU - Ordu'da, geçtiğimiz hafta pazar günü bir galeriden 3 çocuk tarafından çalınan otomobil, kurulan özel ekibin de desteği ile İstanbul'da bulundu. Aracın sahipleri, çocukların otomobili park ettikleri yeri unuttuklarını, hem çocukların hem de aracın bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Olay, 28 Kasım günü saat sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Bekir Ergen ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galerinin arka tarafındaki camını kıran yaşları küçük 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, yaklaşık 8 kilometre dolaştıktan sonra tekrar galeriye gelip aracı bir ara sokağa bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan otomobil ile çocukların bulunması için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmaların sonrasında ekip, aracı ve çocukları İstanbul Bağcılar'da buldu.

"Özel ekip gönderilmişti"

Galeri ortağı Cem Uygun, bu sabaha karşı sevindirici haberi aldıklarını belirterek, "Buradan özel ekip olarak giden ekip arkadaşlarının özverili çalışması sonucunda hem çocuklar hem de araç bulunarak bizleri sevindirdiler. Aracın durumu hakkında pek bilgimiz yok ancak çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. Hem aracın bulunmasına, hem aracın herhangi bir olaya karışmamasına sevindik. Sonuçta çalıntı olayı insanların canı ile sonuçlanan olaylara da karışarak da sonuç verebilirdi. Çocukların sadece trafik cezaları yediğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem aracı almaları, hem de İstanbul'da park ettikleri unutmaları ilginç"

İşyeri ortağı Bekir Ergen ise çocukların ve aracın bulunmasına sevindiklerini, emniyetin çalışmaları sonucunda aracın bulunduğunu ifade ederek, "Dün gece 03.30 saatlerinde emniyetten arkadaşlar aradılar ve araç ile çocukların yakalandığını söylediler. Araç çekici ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Biz de pazartesi günü teslim almaya gideceğiz. Çocukların durumu iyi, aracın durumunu ise gidince göreceğiz. Ordu İl Emniyet Müdürümüz bu iş için İstanbul'a özel bir ekip yollamıştı, onların sayesinde bulundu. Aracın biraz geç bulunmasının sebebi ise çocuklar arabayı bıraktıkları yeri unutmuşlar, o yüzden biraz zaman aldı. Başından beri, çocukların aracı buradan alması ve orada da unutması ilginç bir olay. Emniyet müdürümüze ve mensuplarına teşekkür ediyoruz. Böyle bir olayın yaşanması hem şaşırtıcı hem de üzücü, o nedenle epey gündeme de geldi. İyi tarafı bence kontroller yollarda biraz daha sıkı olacak ve akaryakıt istasyonlarının bu konuda biraz daha hassas davranacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan araç sahipleri, otomobillerini pazartesi günü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkından teslim alacak.