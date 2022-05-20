Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı

20.05.2022 12:47

Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı İstanbul'da çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip sattığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip sattığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Oto tamirciye yapılan baskın anı ise kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da çalıntı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip satıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Esenler ve Bağcılar'da yapılan çalışmalarda şüpheler tek tek tespit edilerek adreslerine baskın yapıldı. Ekipler, oto tamirciliği yapan Orhan İ., Ahmet İ., Yusuf İ. ve iş yerinde şoförlük yapan Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda çok fazla otomobil yedek parçası, kontak anahtarları aynı zamanda iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı yok edilmiş otomobiller ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan baskın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı
Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı
Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı
Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı

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ÇALINTI OTOMOBİLLERİN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI ÇALINTI OTOMOBİLLERİN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP SATAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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