Çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirip sattığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Oto tamirciye yapılan baskın anı ise kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da çalıntı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip satıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Esenler ve Bağcılar'da yapılan çalışmalarda şüpheler tek tek tespit edilerek adreslerine baskın yapıldı. Ekipler, oto tamirciliği yapan Orhan İ., Ahmet İ., Yusuf İ. ve iş yerinde şoförlük yapan Mehmet İ.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda çok fazla otomobil yedek parçası, kontak anahtarları aynı zamanda iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı yok edilmiş otomobiller ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan baskın anı güvenlik kameralarına yansıdı.