Çalışanlara bayram hediyelerinde yeni adres Sodexo FlexoGift

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin analizlerine göre Türkiye'de salgının etkin olduğu son bir yılda kurumsal hediye alanındaki hacim yüzde 50'den fazla büyüme gösterdi.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışmanın ağırlıkta olduğu dönemde çalışanların bağlılık ve motivasyonu en önemli gündem maddesi haline gelirken, şirketlerin çalışanlarına sağladığı farklı içeriklerdeki kurumsal hediyeler içinde yüzde 66 ile birinci sırada gıda yardımları yer aldı. 2018 yılında gıda yardımlarının payı yüzde 33 oranındaydı.

-Çalışanların yüzde 90'a yakını özel günlerde hatırlanmak istiyor

Sodexo'nun FlexoGift dijital hediye platformu için GFK Araştırma Hizmetleri ile gerçekleştirdiği "Kurumların Ödüllendirme-Teşvik, Yardım ve Yan Haklar Araştırması"na göre çalışanların yüzde 89'u ramazan, bayram ve yıl başı gibi günlerde çalıştıkları kurum tarafından hatırlanmayı önemsiyor ve her 4 çalışandan 3'ü bu dönemde çalıştıkları firmaların kendilerini hatırladığını belirtiyor. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 50'ye yakını salgınla değişen çalışma biçimlerinin ve ihtiyaçların da etkisiyle, sunulan yan hakların esnek şekilde kendileri tarafından şekillendirilebilmesinin ve seçme özgürlüğü sunulmasının önemine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları Direktörü Berna Şamiloğlu Acar, yapılan araştırmaya göre kurumların ağırlıklı olarak bu yardım ve hediyeleri çalışanlarına fiziksel olarak teslim ettiğini vurgulayarak, "Yaklaşan Bayram dönemi şirketlerin çalışanlarına desteklerini ulaştırmak için operasyon yükü ağır olan zorlu bir süreç. Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması ve çalışanların bu dönemde ihtiyaçlarının değişmesi, çalışan motivasyonunu ve bağlığını güçlendirecek kurumsal hediyeler alanında firmaları pratik ve çok seçenekli bir platform arayışına yöneltti.

İş dünyasındaki bu içgörülerden yola çıkarak geliştirdiğimiz yüzde 100 dijital platformumuz FlexoGift ile şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçlerini bertaraf ederek, daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürütmesine yardımcı olmayı ve vergi avantajı sağlamayı hedefledik. Çalışanlara ise dijital hediye çeklerini ihtiyaçlarına göre değerlendirme imkanı sunarak günümüzün en önemli çalışan değeri olan 'esnekliği' yan haklar dünyasına taşıdık. değerlendirmesinde bulundu.

Çalışanların kurumsal hediye bakiyelerini birden fazla marka arasında bölüştürerek parçalı olarak kullanmasını da sağlayan FlexoGift dijital platformu; çalışanların aralarında Hopi, Teknosa, Ofix, Opet gibi Türkiye'nin gözde markalarının bulunduğu 18 binden fazla noktadan dilediği hediyeyi özgürce seçmesine ve fiziksel mağazalarda veya online e-ticaret markalarında harcama yapmasına imkan veriyor.