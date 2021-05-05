Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yazar Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı diledi - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bilgin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Öksüz'ün, milli sanat anlayışını roman tekniği ile ortaya koyan, çağdaş Türk edebiyatının unutulmayacak bir yazarı olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, "Emine Işınsu Hanımefendi'yi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.